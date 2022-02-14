الاتحاد الافريقي: نشجع الحوار السوداني





إلتقى عضوا مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير والطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهوري وفد الإتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي.

وتطرق اللقاء للجهود المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وأكد اللقاء دعم الإتحاد الأفريقي لجهود التسوية السياسية وتشجيعه للحوار السوداني السوداني من أجل الوصول لصيغة توافقية تحقق الإستقرار للفترة الإنتقالية.

كما أشاد وفد الإتحاد الافريقي بالدور الكبير الذي لعبته مجموعة الموقعين على سلام جوبا ، في إعادة رئيس الوزراء السابق الى منصبه قبل استقالته، والمحاولة لفتح الحوار .

ودعا الى مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ، بوصفه الخيار الأفضل للسودانيين.

وثمن اللقاء الدور المحوري الذي يلعبه الإتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة الأفريقية.

صحيفة الصيحة