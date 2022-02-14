وزير الصحة يدعو لمراجعة أسعار الخدمات بالمستشفيات





دعا وزير الصحة الاتحادي المكلف هيثم عوض الله إلى مراجعة أسعار الخدمات بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال لقائه عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار حيث أطلعها على الوضع الصحي بالبلاد وجهود وزارته لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وبحسب إعلام مجلس السيادة فقد أوضح عوض الله في تصريح صحفي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الصحية بالبلاد، وفي مقدمتها الطوارئ الصحية وتشغيل المؤسسات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف: “نحتاج في قطاع الصحة لكثير من التدخلات على أعلى المستويات، خاصة في مجال توفير الأدوية التي تتطلب توفير العملات الحرة من بنك السودان، لتغطية المديونيات الكبيرة للشركات العالمية على الإمدادات الطبية” مشيراً إلى التكلفة العالية لتشغيل المؤسسات الصحية والعلاجية، داعياً لمراجعة أسعار الخدمات بالمستشفيات والتغطية التأمينية بها، حتى تتمكن من توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في كل ولايات السودان.

وقال عوض الله إن اللقاء تناول عدداً من المشاريع التنموية المتعلقة بتقوية النظم الصحية مع عدد من الشركاء عطفاً على أنه ناقش تقوية النظام الصحي على مستوى الولايات والمحليات، والدور الاتحادي والولائي المطلوب فيما يتعلق بالدعم الفني والمالي وذلك لتوطين الخدمات الصحية بالولايات.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي