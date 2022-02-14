أنباء عن توقيف صلاح مناع بالقاهرة تمهيداً لترحيله إلي السودان لينضم إلي شلة التهريج





• في الأنباء خبر عن توقيف صلاح مناع بالقاهرة تمهيداً لترحيله إلي السودان لينضم إلي مجموعته شلة التهريج التي تفرّقت بين سجين في حراسات الشرطة وهارب من السلطات المختصة ..

• في هذا التوقيت تحديداً ربما وجد ود الفكي ووجدي صالح وإيهاب الطيب وآخرون تفسيراً لقصة الهروب الكبير لمناع إلي القاهرة قبل قرارات البرهان التي أطاحت عهد الحرية والتغيير ..

• لقد هرب مناع لأنه كان يعرف حقيقة ما يجري خلف الكواليس!!

• صلاح مناع ليس شخصية خطيرة ولا مزعجة للأمن القومي السوداني حتي يتم جلبه عن طريق جهاز المخابرات المصري ..وهذا وحده يكفي لنسف خبر التوقيف من أساسه ..لكن ما ترجوه جماهير الثورة المصنوعة أن يتحلّي مناع بالشجاعة ويحضر بنفسه لمؤازرة رفاق لجنة التمكين المجمدة ..

• أليس غريباً أن يكون ماهر أبوالجوخ أكثر شجاعة ويعلن علي رؤوس الأشهاد أنه سيعود إلي الخرطوم يوم الجمعة القادم وعبر المطار وذلك تعليقاً علي خبر توقيفه قبل أيام ..

• أبو الجوخ لم يكشف بأي جواز سيحضر إلي الخرطوم ..بالجواز السوداني ..أم الجواز الكندي؟! ..ومع هذا سجّل أبوالجوخ موقفاً نضالياً أفضل من صلاح مناع والذي يملك هو الآخر أكثر من جواز أجنبي !!

عبد الماجد عبد الحميد

