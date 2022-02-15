جهود مُضنية لإنقاذ طفل سوداني عالق بـ “مكبس عربة نفايات” بالخرطوم





تبذل السلطات الأمنية والطبية جهود مضنية، لإنقاذ أحد عمال النظافة بالخرطوم بحري، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، علق بمكبس عربة النفايات، في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء.

وتجري الآن محاولات إنقاذه والتي استمرت لاكثر من 6 ساعات حتى هذه اللحظة، بحضور طاقم طبي وعربة سحب بالقوة.

ووفق “العربية” أن الطفل لا زال عالقاً بمخزن عربة النفايات من الخلف، ولم تفلح جهود إنقاذه المستمرة لأكثر من 6 ساعات، وقد تسببت الحادثة في نزف كثير من الدماء، وتجري محاولات لقطع الصندوق بحجر النار لانقاذه .

الخرطوم: النورس نيوز