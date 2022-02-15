ضبط (4) شاحنات محمّلة بسلع إستراتيجية مهربة بشرق دارفور





ضبطت قوة من مكافحة التهريب بولاية شرق دارفور، (4) شاحنات محمّلة بالمواد الإستراتيجية المتمثلة في السكر والدقيق والذرة في الحدود المتاخمة لدولة جنوب السودان.

وأكد مدير شرطة شرق دارفور اللواء شرطة عبد المحمود العوض، أن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يعبث باقتصاد البلاد، وستكون عيناً ساهرة من أجل حماية الاقتصاد من التهريب لدول الجوار.

من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية العقيد شرطة موسى إبراهيم، إنه تم ضبط العربات بالقرب من منطقة الرقيبات الحدودية التابعة لمحلية بحر العرب في طريقها لدولة جنوب السودان، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستظل عيناً ساهرة لحماية الاقتصاد الوطني من ضعاف النفوس، وأوضح أن المركبات محملة بالسكر والدقيق والذرة، حيث تم حجزها بإدارة مكافحة التهريب حتى إكمال كافة الإجراءات القانونية.

الضعين- أبو بكر الصندلي

صحيفة الصيحة