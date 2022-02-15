كشفت عن إغلاق منافذ العبور كافة .. مقاومة الشمالية : ثروات البلاد تهرب تحت حماية ورعاية الحكومة الإنقلابية





كشفت لجان مقاومة الشمالية عن تفاصيل جديدة حول فض إعتصام ترس (حفير مشو) ، وقالت اللجنة إن الاجهزة الامنية بالتنسيق مع حكومة الولاية قامت بإعتقال 19 عضواً من لجان المقاومة واودعتهم سجن دنقلا من أجل تمرير 42 شاحنة محملة بإناث الابل عطفاً على جرارات محملة بالسمسم والفول السوداني ، وأوضح عصام عبدالغفورعضو لجنة مقاومة دنقلا أن الاجهزة الامنية استغلت ذهاب لجان المقاومة لإطلاق سراح الموقفين من الشباب وشرعت في فض الترس وتمرير الشاحنات لداخل الاراضي المصرية ، وأردف على الشعب السوداني ان يعلم ان ثرواته ماتزال تهرب تحت حماية ورعاية الدولة ، وتابع نحن الآن إستنفرنا كافة القرى والمدن وتم تنوير الاهالي حول ضرورة اغلاق كافة المنافذ والمعابر عبر طريق شريان الشمال بمنطقة (حفير مشو)غرباً ،و مناطق عبري شرقاً بإحكام اغلاق التروس ، ومضى كل اهالي المنطقة باركوا خطوة تتريس الولاية بالكامل .

الخرطوم :عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة