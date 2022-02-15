وزارة الحج السعودية” تكشف عن 6 أماكن يُحرم منها من سيؤدي الفريضة”
حددت وزارة الحج والعمرة، 6 أماكن يُحرِم منها ضيوف الرحمن قبل بدء مناسك الحج والعمرة.
أماكن إحرام ضيوف الرحمن
واستعرضت الوزارة 6 أماكن يُحرِم منها ضيوف الرحمن، وجاءت كالآتي:
ميقات ذو الحليفة:
هو ميقات أهل المدينة المنورة، وكل من أتى عليها من غير أهلها، ويبعد عنها قرابة 18 كم، وعن مكة المكرمة قرابة 420 كم.
ميقات الجحفة:
هو ميقات أهل الشام ومصر والسودان، وكل دول المغرب العربي، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.
ميقات قرن المنازل:
هو ميقات أهل نجد ودول الخليج العربي وما وراءهم، ويبعد عن مكة المركمة قرابة 74 كم تقريبًا.
ميقات يلملم:
هو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريقن وسمي الميقات بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 130 كم.
ميقات ذات عرق:
هو ميقات أهل العراق وما وراءها، ويبعد عن مكة المركمة قرابة 110 كم.
ميقات أهل مكة:
أهل مكة يحرمون من بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا إلا العمرة، فإن عليهم ان يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه.
صحيفة المرصد
تعليق واحد
يا سلام .. شكرا ليهم على تحديد هذه المواقع، بالله قبلها الحجاج كانوا بحرموا من وين؟!!!!!!!!!!