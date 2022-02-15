وزارة الحج السعودية” تكشف عن 6 أماكن يُحرم منها من سيؤدي الفريضة”





حددت وزارة الحج والعمرة، 6 أماكن يُحرِم منها ضيوف الرحمن قبل بدء مناسك الحج والعمرة.

أماكن إحرام ضيوف الرحمن

واستعرضت الوزارة 6 أماكن يُحرِم منها ضيوف الرحمن، وجاءت كالآتي:

ميقات ذو الحليفة:

هو ميقات أهل المدينة المنورة، وكل من أتى عليها من غير أهلها، ويبعد عنها قرابة 18 كم، وعن مكة المكرمة قرابة 420 كم.

ميقات الجحفة:

هو ميقات أهل الشام ومصر والسودان، وكل دول المغرب العربي، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.

ميقات قرن المنازل:

هو ميقات أهل نجد ودول الخليج العربي وما وراءهم، ويبعد عن مكة المركمة قرابة 74 كم تقريبًا.

ميقات يلملم:

هو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريقن وسمي الميقات بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 130 كم.

ميقات ذات عرق:

هو ميقات أهل العراق وما وراءها، ويبعد عن مكة المركمة قرابة 110 كم.

ميقات أهل مكة:

أهل مكة يحرمون من بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا إلا العمرة، فإن عليهم ان يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه.

صحيفة المرصد