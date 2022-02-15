شركات توقف توزيع الغاز تمهيداً لوضع تسعيرة جديدة





طبقت وزارة المالية زيادات جديدة وغير معلنة على أسعار الغاز. وكشف رئيس اتحاد وكلاء الغاز بولاية الخرطوم، حميدة محمود جميل، لـ”الحراك” عن تطبيق شركات الغاز زيادة جديدة قدرها 200 جنيه على سعر أسطوانة الغاز، مؤكداً ارتفاع سعر الأسطوانة من “1300_1500جنيه، وقال جميل: لا توجد مبررات منطقية لوضع الزيادة، معلناً عن توقف شركتي أبرسي والنيل عن توزيع الغاز، لوجود مشكلة في الترحيل، وأكد عدم وجود أزمة في غاز الطبخ، وأرجع اختفاء (الغاز) بالسوق لاحجام بعض الشركات عن التوزيع، تمهيداً لتطبيق التسعيرة الجديدة على السلعة، واوضح أن تطبيق الزيادة أدى إلى انسياب الغاز بصورة منتظمة من قبل الشركات إلى وكلاء التوزيع.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي