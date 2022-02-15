بالفيديو والصورة.. تعرف على التفاصيل الكاملة لقصة زواج الفنان طه سليمان من حسناء السوشيال ميديا المودل آية أفرو





تصدر خبر زواج الفنان السوداني الشاب طه سليمان من حسناء السوشيال ميديا آية أفرو الترند داخل مواقع التواصل السودانية للدرجة التي جعلت منه الحدث الأبرز.

محررة موقع النيلين رصدت محركات البحث على السوشيال ميديا, حيث كانت نتيجة البحث الأولى زواج الفنان طه سليمان وآية أفرو.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الخبر إلا أن الكثيرين أكدوه مستقلين صور الفنان الشاب والمودل التي اكتسحت السوشيال بصورها ومقاطع الفيديو التي تقوم ببثها.

محررة موقع النيلين نجحت في الوصول إلى القصة الحقيقية, حيث تقول القصة أن الصور تم التقاطها خلال فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل اسم (ليلة الجرتق) قام الفنان الملقب بالسلطان بتصويرها بإحدى صالات الأفراح.

ووتحدث الأغنية عن العادات السودانية والطقوس التي تتم ليلة الفرح من جرتق وغيره, حيث اساعان الفنان طه سليمان بالمودل آية أفرو لتشاركه دور العروس في الفيديو كليب بينما ظهر هو في دور العريس.

الأغنية الضجة هي من كلمات والحان الشاعر أمجد حمزة وتم تصويرها بغرض تعريف الشعوب على الطقوس والعادات السودانية الجميلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين