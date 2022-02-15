شاهد بالفيديو.. دكتور سوداني يثير ضجة واسعة في ليلة تخرجه بسبب ضفيرة شعره الطويلة.. مذيع التخريج (الولد مز) ومتابعون (دا ضكر ولا انتاية؟)





أثار طالب جامعي بالسودان ضجة كبيرة وغير مسبوقة وذلك في ليلة تخرجه من كلية طب بإحدى الجامعات السودانية وذلك في حفل تخرج تداوله المئات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الدكتور الخريج أثار الجدل خلال ظهوره في عدد من اللقطات أولها تسريحة شعره الطويل ما جعل مذيع التخرج يخاطب الحضور عبر المايك (الود مز) وسط صيحات وضحكات وتصفيق الحضور والخريج نفسه.

كما أثار الطالب الجدل بالأغنيات الهابطة التي اختارها للتخرج بها, حيث جاءت كل الأغاني التي اختارها على إيقاع الزنق المشهور في الحفلات السودانية الهابطة.

https://fb.watch/bbQwafrFOS/

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المقطع سخروا من ظهوره ومن اختياراته وذلك عبر تعليقاتهم الساخرة التي تجازوت المئة تعليق وكان أبرزها تعليق متداول: (دا ضكر ولا انتاية؟).

بعض المعلقين تعاطفوا مع الدكتور وذكروا أن ليلة التخريج مثلها مثل ليلة الفرح يجوز أن يفعل فيها الانسان ما يحب لأنها ليلة فرح.

وتابع هؤلاء في يوم الفرح يفعل العريس كل شيء يحبه من رقص وملابس على ذوقه ولا يحق لأحد أن يسخر منه, وكذلك الخريج, لذلك يجب على المعلقين الكف عن السخرية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين