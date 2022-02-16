شاهد بالفيديو.. الدولارات تنهمر على “إيمان الشريف” تفاعلاً مع “النار ولعت” وتتصدر أعلى “نقطة” لمطربة سودانية





في مشهد غبر مسبوق، انهمرت الدولارات على الفنانة “إيمان الشريف” تفاعلاً مع أغنية “النار ولعت”، في حفل غنائي باحدى المناسبات بالعاصمة السودانية الخرطوم.



و وفق صفحات فنية على وسائل التواصل، تصدرت “الشريف” المركز الاول بمبلغ 25 ألف دولار، لتحطم أعلى نقطة تتقاضاها مطربة سودانية في حفل.

وعُرفت المُطربة الشريف بأدئها الرائع لأغاني الحماسة السودانية، منها سودانية سُود، ودار جعل، وغيرها من الأغاني التي جذبت أعداد كبيرة من المُعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)