اساتذة الجامعات يعلنون الاستمرار في الاضراب إلى تحقيق مطالبهم





اعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) الاستمرار في الاضراب إلى تحقيق مطالبهم وقالت اللجنه في تعميم صحفي أمس، بأنها ذهبت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس لمتابعة آخر المستجدات وأفاد الوزير بأن الأمر يسير بصورة طيبة فقط في انتظار عودة وزير المالية من خارج البلاد لتحديد موعد بداية لقاءات اللجنة المشتركة ما بين لجنه الأساتذة ووزارتي المالية والتعليم العالي وأشارت إلى أنه سيكون ذلك خلال الأيام القادمة وبشرت اللجنة الأساتذة قائله بأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح وأن المطالب ستتحقق لا محالة. وأكدت بأنه ألّا حياد عن المطالب وأهابت المشاركة الفاعلة في استمرار الاضراب بقوة حتى تحقيق جميع المطالب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة