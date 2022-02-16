تحقيق يكشف توقف (218) مدرسة بالخرطوم





كشف تحقيق أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة بولاية الخرطوم جمدت نشاطتها هذا العام بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدم مقدرة إدارتها على توفير ميزانيات التسيير والتشغيل نتيجة التناقص الكبير في أعداد الطلاب.

ووقفت (اليوم التالي) على توقف (218) مدرسة خاصة بالخرطوم عن الدراسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية وهجرة عدد كبير من التلاميذ إلى المدارس الحكومية هذا في وقت سحبت فيه إدارة التعليم الخاص تصديق 500 مدرسة غير مطابقة للمواصفات العام الماضي.

وقالت مديرة التعليم الخاص لمرحلة الأساس بولاية الخرطوم درية بابكر لـ(اليوم التالي) إن هنالك الكثير من المدارس الخاصة غير مطابقة للمواصفات وأكدت سحب التصديق منها (500) مدرسة في العام الدراسي 2020 _ 2021)) ونوهت إلى أن (218) مدرسة جمدت نشاطها نسبة للأوضاع الاقتصادية وقلة التلاميذ.

الخرطوم: رفقة عبد الله

صحيفة اليوم التالي