الإدارة الأهلية بـ(أبيي): البرهان مهتم بإيجاد الحلول المناسبة لإحداث التنمية بالمنطقة





إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم وفد الإدارة الأهلية بمحلية أبيي الكبرى.

وقال رئيس الوفد الأمير حمدي الدودو إسماعيل أنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة حول مجمل الأوضاع بالمحلية والتحديات الأمنية التي تواجهها.

وأشار الأمير حمدي إلى الدور الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة في بسط الأمن والإستقرار ، مؤكداً وقوف الإدارة الأهلية مع القوات المسلحة ، باعتبارها الضامن الحقيقي لوحدة الوطن من التشرذم والتفتت.

وأضاف الأمير حمدي أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم المنطقة ، لافتاً إلى إهتمام رئيس مجلس السيادة بإيجاد الحلول المناسبة لإحداث التنمية المنشودة والاستقرار في محلية أبيي الكبرى.

صحيفة الصيحة