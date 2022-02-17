لجنة التحكيم: أداء الحكام في الممتاز متطور





أشادت لجنة الحكام بالاتحاد العام لكرة القدم بكل حكامها الذين اداروا الجولتين الاولى والثانية في بطولة الدوري الممتاز، حيث جاء اداء جميع الحكام بالصورة المثلى، وتم تطبيق جزء كبير من مقررات الورشة القومية الاخيرة التي اقيمت بالابيض، كما اشادت اللجنة ايضا بالحكام الذين اداروا مباريات المرحلتين الاولى والثانية من بطولة الدوري التأهيلي المؤهل للممتاز.

وعلى صعيد ذي صلة، اشار الخبير احمد النجومي الناطق الرسمي باسم اللجنة أن توزيع الحكام لمباريات الممتاز يتم بالعدالة والشفافية والكفاءة والتساوي بين كل حكام السودان، وانه خلال الجولتين السابقتين تم إشراك نسبة تفوق الـ٨٠% من الحكّام الذين شاركوا في الورشة القومية الأخيرة، متمنياً التوفيق لكل الحكام، وفيما يخص تحليل أداء الحكام، ذكر النجومي ان اللجنة في تواصل دائم واجتماعات متواصلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتحليل وتقييم اداء الحكام لمزيد من التطوير والتجويد.

صحيفة الصيحة