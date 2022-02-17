الولاية الشمالية تكشف عن صعوبات في التجارة الحدودية





أكد والي الولاية الشمالية المكلف عوض احمد قدورة، استقرار الاوضاع بولايته ماعدا مشكلة اغلاق كوبري الحامداب من قبل المزارعين بسبب زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الزراعي، واوضح الوالي فتح الطرق المؤدية الى مناطق التعدين، وتعهد بفتح الطريق خلال اليومين القادمين لمرور الشاحنات المحتجزة، وكشف عن الشروع في تنفيذ عدد من المشروعات في الجوانب الصحية والقطاع الزراعي والمياه والتعليم وعن تحديات في مجال تجارة الحدود، وقال نتّجه لتسهيل وتنشيط حركة التجارة لتوفير السلع والخدمات والغاز والدقيق ومواد البناء، منوهاً الى توقيع بروتوكول تجاري بين حكومة الولاية ووزارة التجارة الاتحادية ، وأشار الى إشكالات تواجه البروتوكول الموقع مع دولة ليبيا لعدم استقرار الاحوال الامنية فيها وانعدام الطرق المسفلتة، الى جانب مُشكلات في المواصفات وعدم اكتمال المُستندات المطلوبة، ما يؤدي الى صعوبات تواجه المُصدِّرين والمستوردين العاملين في تجارة الحدود.

صحيفة الصيحة