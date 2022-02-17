مستوردو الأدوية : زيادة الرسوم الإدارية للأدوية 1000%





احتج مستوردو الأدوية على زيادات الرسوم الإدارية التي بلغت 1000% دون الرجوع الى القطاع ، وفي الوقت ذاته إلتقى عضو مجلس السيادة الانقلابي د: عبدالباقي عبدالقادر الزبير بمكتبه بالقصر الجمهوري امس وفد قطاع مستوردي الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضح رئيس الوفد د. صيدلي محمد ابراهيم الطيب أن اللقاء بحث قرار المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم القاضي بزيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة بلغت 1000% دون الرجوع الى القطاع.

وأكد رئيس الوفد رفض قطاع مستوردي الأدوية والمعدات الطبية التام للقرار مؤكداً أن عضو مجلس السيادة أبدى تفهماً كبيراً للقضية وتعهد بأن يوليها الاهتمام والتقدير الى أن تتم معالجتها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة