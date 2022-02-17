وزارة التربية: التقويم في موعده ولا صحة للتأجيل





نفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تعليق الدراسة لأجل غير مسمى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح بحسب (باج نيوز) أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي منافٍ للحقائق خاصة ما يتناقل حول إلغاء امتحانات الفترة النهاية لمرحلتي الأساس والثانوي.

وشدد عمر على أن استئناف الدراسة للفصول الصغرى سيتم في موعده المحدد أي في الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وكشف عن جلسة مرتقبة لمسؤولي الوزارة عقب العطلة لمناقشة كيف يتم استكمال الأسبوع الذي خصم من التقويم الدراسي بسبب الظروف الصحية التي فرضتها كورونا.

صحيفة اليوم التالي