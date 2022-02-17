مزارعو القضارف: زيادة الضرائب تعيق الإنتاج





كشف نائب رئيس اللجنة المفوضة من قبل المزارعين بولاية القضارف، السر عوض أبوشمة، عن جملة من الضرائب المفروضة على الإنتاج.

وأكد في حديث لـ( السوداني) أن ضريبة جوال الذرة بلغت (48) جنيهاً بدلاً عن (20) جنيهاً، بينما بلغت الضريبة على السمسم (72) جنيهاً للقنطار، بدلاً عن (40) جنيهاً للقنطار، مؤكدا ثبات ضرائب تجديد المشاريع الزراعية البالغة (116) ألف جنيه للمشروع ألف فدان، إضافة لضريبة بنسبة (10%) على كل المدخلات الزراعية، مشيراً إلى أن هنالك ضرائب على المرحل من المحاصيل، حيث بلغت ضريبة الذرة (80) جنيهاً للجوال، بينما بلغت ضريبة قنطار السمسم (170) جنيهاً.

واستنكر الضريبة المفروضة على التمويل البالغة (1,5% )، ووصفها بالمشوهة لعمليات التمويل، وقال السر إن كثرة الضرائب معيبة، وترهق كاهل المزارع .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني