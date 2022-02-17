السجل المدني: لا زيادة في رسوم استخراج الجواز





أكد رئيس هيئة السجل المدني، الفريق شرطة د. حسن حامد، عدم وجود أي زيادات أقرتها السلطات الرسمية فيما يخص رسوم استخراج الجواز.

وناشد الفريق حامد المواطنين الذين تقدموا للحصول على جوازات سفر بالولايات والسفارات بالخارج حتى تاريخ 5 فبراير 2022م التوجه إلى مراكز التقديم لاستلام جوازاتهم .

وقال مدير السجل المدني إن هيئة الجوازات والسجل المدني تعمل بطاقتها القصوى لسد الفجوة التي شهدتها الفترة الماضية من عدم توفر مدخلات استخراج الجواز، وطمأن المواطنين على انسياب العمل بصورة تمكن من الوفاء باحتياجاتهم من الأوراق الثبوتية الأخرى .

وأشار الفريق حامد إلى أن الازدحام بمواقع خدمات الجمهور لا مبرر له، إن كان بسبب توقعات بزيادة الرسوم .

صحيفة السوداني