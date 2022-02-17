جامعة الخرطوم تدعو الأساتذة لرفع الإضراب





دعا مجلس أساتذة جامعة الخرطوم، الهيئة النقابية لرفع الإضراب المعلن، بعدما أفلحت في إيصال المطالب إلى كل الجهات المختصة في الدولة.

وقال المجلس في تعميم صحفي، الأربعاء، إنّ تعطيل الدراسة بجامعة الخرطوم لفتراتٍ طويلةٍ خلال السنوات الماضية لأسباب خارجة عن الإرادة، انعكس سلبًا على الطلاب والتميّز الذي ظلّت تحتفظ به الجامعة عبر السنين.

وتمنى المجلس أن تتواصل جهود الهيئة النقابية في الدفاع عن حقوق الأساتذة المشروعة التي هي الضمانة الحقيقية لاستمرار واستقرار الجامعة

صحيفة السوداني