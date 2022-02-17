منوعات

90 ثرياً دولياً جديداً يختارون دبي للعيش والاستثمار خلال فبراير

2022/02/17
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Dubai, UNITED ARAB EMIRATES: Passengers check the arrivals' and departures' monitors at the airport after a Bangladeshi airliner was forced to abort its takeoff in Dubai 12 March 2007. At least 15 people were injured today when an airliner encountered a problem as it was taking off from Dubai, prompting the brief closure of the region's busiest airport. The Bangladesh Airlines plane, which had 236 people on board including crew members, was due to fly from Dubai to Dhaka when the accident occurred, Dubai civil aviation department spokeswoman Shamma Lootah said. The airport reopened to air traffic after closing for seven and a half hours, an official said. AFP PHOTO/Karim SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

بدأت “أمنيات” عمليات تسليم 90 ثريا من مختلف الجميلات مساكنهم الفخمة في أيقونة “وان بالم جميرا، دورشيستركوليكشن، دبي”. الذي يتميز بأسلوب معيشة غير مسبوق وإطلالات فريدة لا مثيل لها على شواطئ دبي وأفقها العمراني الذي تشكله ناطحات سحاب مرسى دبي وجميرا بيتش رزيدنس، وأيقوناته الهندسية العالمية كبرج العرب وعين دبي.

ويستقبل “وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي”، الذي تديره علامة الضيافة المميزة ذائعة الصيت عالميا “دورشيستر كوليكشن”، المُلَّاك والسكان ليأخذهم إلى مجموعة فريدة من تجارب نمط الحياة الفاخرة.
وشهد المشروع في نوفمبر 2021 الماضي استكمال صفقة بيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس حصرية في دبي بقيمة إجمالية تجاوزت 260 مليون درهم.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: صُمّمت مساكن «وان بالم، دورشستر كوليكشن، دبي» بمعايير إنشائية غير مسبوقة على يد ألمع العقول الهندسية في العالم، وهذا ما أسهم في تحطيم برج «وان بالم» للأرقام القياسية في بيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس الحصرية في المنطقة، ومن شأن هذا الإنجاز أن يكون حافزاً لمجموعة أمنيات لتقديم المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

صحيفة البيان

2022/02/17
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