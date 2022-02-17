شاهد بالصورة.. طقم ذهب ثمين هدية للصحفية السودانية “عائشة الماجدي”





كشفت الصحفية السودانية عائشة الماجدي، كاتبة العمود الصحفي المقروء (سيوف ناعمة)، عن تلقيها هدية ثمينة عبارة عن طقم ذهب خالص.

وكتبت “الماجدي” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تحت عنوان (الأصحاب الرزق) قائلة: الحمدلله والشكر لله علي نعمة القبول والمحبة من الله وسط الأصحاب.

وأضافت: غايتو انا ماعارفه ارد الجميل لمنو ولا لمنو كدا كتير شديد علي، أول ما توصل الخرطوم تلاقي اسم غريب يتصل بيك يا أستاذة بطرفنا وصية تبعك وتكون المفاجاة الذهب، وعارفني بحب الدهب موووت.

وأضافت: شكراً Rania Rania رانيا، رغم الاختلاف البينا في حاجات كتيرة بس متفقين علي محبتنا، شكرًا حد السماء وعقبال أهدي ليك في حاجات السمحة يُمه.

الخرطوم: (كوش نيوز)