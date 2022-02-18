مطربة مصرية تثير الجدل بتصريحات على الهواء حول خلعها الحجاب وزواجها العرفي





أثارت المطربة المصرية المعتزلة حنان، الجدل في مصر بعد اعترافها على الهواء بزواجها العرفي من الملحن خليل مصطفى بسبب عدم حبها له في فترة الارتباط به.

وقالت المطربة حنان خلال لقاءها مع سهير جودة، ومفيدة شيحة خلال برنامج “الستات”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الخميس: بلغته مش هعرف أحبك حالًا بس أنا معجبة بيك، اتجوزته عرفي من كتر خوفي ليكون حد مش كويس، ومكنتش عايزاه بالفعل ساعتها ارتبطت بيه.

وكشفت سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لفترة 5 سنوات، موضحة أنه كان طلب زوجها الألماني الجنسية قائلة: “لا ألومه لأنه ليس صاحب القرار، وجاء القرار مني أنا”.

وأضافت حنان: “خرجت قبل كدا في برنامج وقولت الكلام الذي أعبر به عن نفسي والظاهر كان غلط، لكن أنا قولت الأشياء التي حدثت مع بالحقيقة، ولكن يوجد عدد كبير من الأشخاص تضايقت مني، وعارفة أن الحجاب أكيد فرض وشيء جميل جدا”.

وأشارت إلى أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص ليست قادرة على ارتدائه، وليس أنا فقط، “وأتمني أن ارتدي مرة أخرى”.

وأوضحت: “من أسباب اعتزالي الفن هو أننى ارتديت الحجاب لفترة 5 سنوات، ولم احتمل ارتداءه رغم رغبتي في عدم عودتي للفن مرة أخرى”.

واختتمت: “الأمر الذي أعطاني القوة في خلع الحجاب، وهو قرار غير صحيح، كان زوجي الألماني، والذي طلب مني عدم ارتداء الحجاب، ولا ألومه لأنه ليس صاحب القرار، وجاء القرار مني أنا، يعني، وحاليا أنا صايمة النهارده، وبصوم كل يوم إثنين وخميس”.

المصدر: صدى البلد + المصري اليوم