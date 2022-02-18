ثنائية محرز وصلاح: هدافان قاريان من أجل نهائي يحلم به العرب





خطف النجمان المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز الأضواء في موسم 2021-2022، ليس فقط في منافسات “البريميرليغ” بل في دوري أبطال أوروبا بشكل خاص، وذلك بسبب ما فعلاه على أرض الملعب والأرقام التهديفية المُميزة المُسجلة مع فريقيهما مانشستر سيتي وليفربول.

ويُنافس النجمان صلاح ومحرز بقوة على صدارة الهدافين في منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ سجل المصري 8 أهداف بفارق هدف عن الوصيف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (9 أهداف)، وهدفين عن المتصدر من ساحل العاج سيبستيان هالر صاحب الأهداف العشرة، في وقت يحتل الجزائري محرز المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

وفي وقت ساهم كل من محرز وصلاح في انتصارات فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين، هما اليوم محط أنظار الجماهير وخصوصاً العربية منها، إذ إن حلم تواجههما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لم يعد مستحيلاً.

وما يرفع من إمكانية وصول مانشستر سيتي وليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو الأداء الثابت والقوي الذي يُقدمه الثنائي الإنكليزي ليس محلياً فقط، بل على الصعيد القاري، إذ إن المدربين غوارديولا وكلوب يُقدمان الكرة الأفضل في أوروبا مقارنةً بجميع المدربين الآخرين.

وبفضل ثقة غوارديولا وكلوب بمشاركة محمد صلاح ورياض محرز في التشكيلة الأساسية باستمرار، فإن إمكانية رفع النجمين عدد أهدافهما في منافسات دوري أبطال أوروبا أمر وارد جداً، وهو ما سيمنح الجماهير العربية فرصة حقيقية لمتابعة مواجهة عربية-عربية بين محرز وصلاح في نهائي تاريخ لأبطال أوروبا.

وهنا يجب التنويه أيضاً بأن اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة بمراقبة وضعية كل من محرز وصلاح مع نادييهما في سوق الانتقالات ارتفع كثيراً بعد المستوى العالمي الذي يُقدمانه هذا الموسم، وعليه، فمن الممكن أن ينتقل اللاعبان إلى أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة مثلاً.

العربي الجديد