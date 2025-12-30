نجم برشلونة يتصدر قائمة الأغلى في العالم 2025

يتصدر أحد نجوم فريق برشلونة قائمة اللاعبين الأغلى في عالم كرة القدم من ناحية القيمة التسويقية وذلك في العام الحالي 2025 حسبما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وتحدثت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن نجم برشلونة لامين جمال حيث ذكرت أن تألقه لا يقتصر على أرقامه الاستثنائية في الملعب فقط بل يتصدر كذلك سوق كرة القدم العالمية.

وأوضحت أنه على الصعيد الرياضي يعد لامين جمال جزءا من نخبة مميزة للغاية معتمدة في ذلك على بيانات “أوبتا” حيث يعد واحدا من لاعبين اثنين فقط في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا تجاوز حاجز العشرين هدفا والعشرين تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات خلال 2025.

كما يعتبر لامين جمال أغلى لاعب كرة قدم في العالم حسبما ذكرت شبكة “ترانسفير ماركت” حيث ينهي عام 2025 وقيمته السوقية تبلغ 200 مليون يورو والذي وصل إليها منذ يونيو الماضي.

ونجح اثنان من اللاعبين في الوصول إلى نفس القيمة التسويقية في آخر تحديث وهما إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وكانت نهاية العام حافلة بالإنجازات بالنسبة لـ لامين يامال خارج الملعب كذلك، ففي غضون 24 ساعة فقط، حصد جناح برشلونة أربع جوائز تُبرز موسمه الاستثنائي 2024-2025.

وتمكن لامين من الحصول على 3 جوائز في حفل غلوب سوكر حيث نال جائزة مارادونا، إلى جانب أفضل مهاجم في الموسم، وأفضل لاعب في الدوري الإسباني تحت سن 23 عاما.

كما نال جائزة أفضل لاعب في الموسم نفسه من جانب الاتحاد الكتالوني لكرة القدم متفوقا على خوان غارسيا ومارك كوكوريلا.

تجدر الإشارة إلى أن لامين جمال سجل 21 هدفا وصنع 21 هدفا في ذلك العام وهو رقم قياسي لم يضاهيه سوى مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الذي سجل 21 هدفا وصنع 24 هدفا.