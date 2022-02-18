أمين حسن: يقولون كل كوز ندوسو دوس





الكوز

قال مشاغبا:

ياكوز

قلت:

شكرا

قال:

لم أقصد المدح

قلت:

ولكنك مدحت

قال:

كيف؟

قلت لأنك أعجمي بربري لا تعرف اللغة العربية

فالكوز

إما أن يكون أناء للشرب يروي الصادي الظمآن

أو هو

كوز ذرة يشبع ذا المسغبة الجوعان فأنت

مدحت وإن

لم تقصد.

قال مشاغبا:

بعضهم يقول الكوز النيي

قلت

: هلا نظرت لهذا البعض في منظره ومظهره

وملبسه

ومسلكه

ثم أخبرني من الصلب ومن الرخو

ومن الناضج ومن

النيي؟؟

قال مشاغبا:

يقولون كل كوز ندوسو دوس

قلت:

أكمل ثم يقولون ما بنخاف ما بنخاف فهم

يعلمون أن

مجرد القول مجلبة للمخافة

قال:

أنما كنت أمزح

قلت:

وكذلك أنا أمزح… لكني لا أقول إلا ما أقصد.

أمين حسن عمر