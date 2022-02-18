شاهد بالفيديو.. قَفْشَات الكوميديان السوداني “جمال عبدالرحمن” وسط ثلوج كندا





وثق الكوميديان السوداني الشهير “جمال عبدالرحمن” مقطع فيديو، طريف له، وهو يغوص في ثلوج كندا، وسط أجواء باردة وصلت فيها درجات الحرارة تحت الصفر.

وعلى طريقته الكوميدية الطريفة قال “عبدالرحمن” خرجت في الصباح للعمل، و وجدت هذا الحال الذي تشاهدونه، سيارتي مغطى تماماً بالثلوج، سأضطر لجلب “عتالة” من السوق العربي في مونتريال لإخراجها.

وأضاف: كنا في أمان الله في السودان درجة الحرارة 45 درجة، جئنا إلى بلاد درجة الحرارة فيها تصل إلى سالب 45 درجة، مردفاً (أنا الجابني هنا شنو) ثم قال مستدركاً: (الجبرك على الثلج الأثلج منو).

https://fb.watch/bfyeQMKc8X/

وكان الممثل والمنتج جمال عبدالرحمن قد أعلن اعتزاله، عن العمل الفني في السودان، وهاجر على نحو مفاجىء إلى كندا.

ولمع عبدالرحمن من خلال عدة أعمال درامية وكوميدية، أشهرها، الحاج متذكر، وجو أمريكي، ومسلسل عمك حجازي، و دبل اكس لارج، وغيرها من عشرات الاعمال الفنية.

كوش نيوز