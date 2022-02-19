شاهد بالفيديو.. الشيخ عاطف: من منكم يرضى يجيبو كرشة خروف ويختوها فوق رأسه أمام الناس





أصبحت محاضرات الداعية السوداني عاطف عبد القادر تحظى بإقبال كبير من مرتادي مساجد الخرطوم لأسلوبه المتميز والمختلف كلياً.

مقاطع قصيرة من محاضرات الشيخ عاطف باتت تجد حظاً في التداول على منصات التواصل المختلفة وتحقق مشاهدات عالية.

المقطع المرفق يتحدث الشيخ عن العفو ويقول (إحذر أن تدخل ليلة النصف من شعبان وانت حابس داخل صدرك إنسان فيكون لك من الله الخسران فوالله خبت وخسرت والله لا بركة فيك وللأسف يا إخوان بعض الناس حابس رحم والذي يخاصم رحم منزوعة منه البركة منزوعة بركة المال منزوعة بركة الزوجة منزوعة بركة الأولاد منزوعة بركة الوقت).



وأضاف بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز، تجد قاطع الرحم ( تلقاه اليوم كله يلف يقول ليك اليوم متين إنتهي، يا مسكين اليوم إنتهى لأنك مقاطع ولد عمك، يا مسكين إنتى مخاصم أخوك يومك إنتهى ما البركة ما عندك فقاطع الرحم ملعون).

وحكى الشيخ قصة العفو الشهيرة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وعفى عن أهلها وقال (من منكم يرضى يجيبو كرشة خروف ويختوها فوق رأسه أمام الناس).

الخرطوم (كوش نيوز).