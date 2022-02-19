شاهد بالصور.. “طارق محمد خالد” يكتب عن مناقب مؤثرة في حياة شاب سوداني خلوق توفي بـ”رواندا”





كتب المؤثر الاجتماعي طارق محمد خالد، نعي مؤثر في فقد الشاب السوداني الخلوق، عبدالمجيد مندور المهدي، الذي توفي يوم أمس الخميس، إثر جلطة رئوية بـ”رواندا”، بعد إجراء عملية جراحية حديثة له في تركيا.

وقال طارق:

في أغسطس من العام 2013م، عندما داهمت السيول اهلنا بالكرياب ومرابيع الشريف، في نهايات شهر رمضان المبارك، وشردتهم، طُلب مني على جناح السرعة توفير وجبات سريعة، واكبر كمية ممكنة، فتلفت يميناً و شمالاً، وأسقط في يدي، لأن الزمن ضيق والدنيا رمضان لا توجد مطاعم او غيرها.

فكنت شبه يائس، تلقيت اتصال من احد الإخوة وقال لي: كلم (مجيد) على الرقم ده، فتوكلت على الواحد واتصلت به، فبشرني وقلل همي، وقال لي تعال لي في الصحافة، ودلني على العنوان.

ووصلت ووجدت شباب مثل ورد الجنائن يجهزون اللقمة والملحات والعصائر والمياه، والتقيت ب (مجيدهم)الذي ظننته كبيراً في السن، وكان مجرد شاب صغير، كبير الهمة والعزيمة، والنشاط.

واعطاني ما طلبت، وكانت حوالي الف وجبة تكفي الفي نفر، وليس هذا فحسب، بل ارسل في طلب مدد من الشباب ببكاسيهم، لحملها ومساعدتنا، وعرفت أنه مجرد عمل يوم وهذا ديدنهم طوال الشهر الفضيل.

ولم اره او اصادفه بعدها، واليوم شق ناعٍ علي نبأ وفاته برواندا، وسيصل جثمانه ويدفن فجر الغد بإذن الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، أنه كان يطعم الطعام ويفشي السلام، ويقود رفاقه لعمل الخير.

ودعناك الله يا عبدالمجيد مندور المهدي، الذي لا تضيع ودائعه.



الخرطوم (كوش نيوز)