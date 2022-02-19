مجلس الطفولة : (150) ألف طفل مشرد ونازح بالخرطوم





كشف الأمين العام لمجلس الطفولة د. عبد الله أبو، أن هناك أكثر من (50) ألف طفل مشرد و(100) ألف نازح بأطراف ولاية الخرطوم، بجانب (300) ألف طفل لاجئ على مُستوى شرق السودان.

وأفصح أبو في حوار مع (الصيحة) يُنشر لاحقاً عن انسحاب كافة المنظمات الدولية الداعمة للأطفال بالسودان، وأضاف أن المجلس شارك في مؤتمر حقوق الطفل في الإسلام الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والذي نظمته دول مجلس التعاون الإسلامي، مشيراً إلى موافقتها على دعم أطفال السودان بمبلغ مليون دولار.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة