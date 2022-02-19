شيخ خلوة يغتصب (10) أطفال بدارفور وتستر حكومي على الحادثة





ألقت سلطات شمال دارفور القبض على شيخ خلوة قرآنية بمنطقة أمبرو 290 شمال غرب مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، بتهمة الاعتداء جنسياً على 10 من أطفال الخلوة.

وأفادت مصادر أمنية بحسب دارفور24 أن شيخ خلوة يدعى “ي ع ا” ألقي القبض عليه بتهمة اغتصاب 10 أطفال والاعتداء على الأعضاء التناسلية لبعضهم ما تسبب في “إخصائهم”، وأوضح أن المتهم دون في مواجهته بلاغ تحت المادة 45/ب من قانون الطفل والأسرة للعام 2010م وتم نقله إلى السجن. وأكد والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن في تصريح وقوع الحادثة، وطالب الجهات العدلية بتقديم الجناة للعدالة. وحاولت جهات حكومية نافذة في ولاية شمال دارفور حجب المعلومات عن الحادثة أكثر من أسبوعين.

صحيفة الحراك السياسي