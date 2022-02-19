سياسية

زيادة جديدة في أسعار الدواء المحلي والمستورد

2022/02/19
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

قال صاحب شركة استيراد دواء إن السلطات الصحية والموردين أقروا يوم الأربعاء زيادة جديدة في أسعار الدواء وصلت 5٪، وأضاف أن الزيادة جاءت بعد تحرك سعر صرف الدولار إلى 467 في المنافذ الرسمية، فيما تخطى حاجز 485 في السوق الموازي. وأفاد صاحب الشركة الذي رفض ذكر اسمه، بحسب ”دارفور24“ أن الدواء المصنّع محلياً سوف يزيد من 15٪ – 25٪ بسبب زيادة فاتورة الكهرباء.

وأقرت الحكومة الانتقالية السابقة زيادة في أسعار الدواء على ثلاث مراحل تجاوزت جميعها 100٪ في أعقاب تبني سياسات اقتصادية جديدة.

صحيفة الحراك السياسي

2022/02/19
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