زيادة جديدة في أسعار الدواء المحلي والمستورد





قال صاحب شركة استيراد دواء إن السلطات الصحية والموردين أقروا يوم الأربعاء زيادة جديدة في أسعار الدواء وصلت 5٪، وأضاف أن الزيادة جاءت بعد تحرك سعر صرف الدولار إلى 467 في المنافذ الرسمية، فيما تخطى حاجز 485 في السوق الموازي. وأفاد صاحب الشركة الذي رفض ذكر اسمه، بحسب ”دارفور24“ أن الدواء المصنّع محلياً سوف يزيد من 15٪ – 25٪ بسبب زيادة فاتورة الكهرباء.

وأقرت الحكومة الانتقالية السابقة زيادة في أسعار الدواء على ثلاث مراحل تجاوزت جميعها 100٪ في أعقاب تبني سياسات اقتصادية جديدة.

صحيفة الحراك السياسي