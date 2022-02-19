وزير التنمية العمرانية يتعهد بالعمل مع ولاية الخرطوم لتأهيل كل الطرق





أكد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى عبد الله، أن الشراكة مع ولاية الخرطوم في تأهيل الطرق وتجميل المدن تأتي على رأس أولويات وزارته باعتبار أن الخرطوم تستضيف العاصمة القومية.

ووقف الوزير ووالي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ اليوم، على أعمال تأهيل جسر النيل الأزرق الحديدي وشارع الجامعة بالخرطوم .

وتعهد يحيى بالعمل مع الولاية لتأهيل كل الطرق، وأشار إلى أنه تمّت الاستعانة بمستشارين وخبرات من جامعة الخرطوم وعدد من الجهات المختصة

من جانبه، قال الوالي المكلف الطيب الشيخ، إن البداية كانت بشارع الجامعة باعتباره واحداً من الطرق المهمة التي تربط بين مركز الخرطوم ومحليتي بحري وشرق النيل، وأضاف بأن العمل كبير ويحتاج إلى تعاون سيما وأن الآليات متوفرة.

وقال “بذلنا جهداً مقدراً لتوفير الأسفلت والاستفادة من خبرات الهيئة القومية للجسور ونخطّط لمعالجة كل الحفر بالشوارع الرئيسية بكل محليات الولاية بنهاية مارس المقبل بما فيها شارع العيلفون وشارع جبل أولياء”.

وقال مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم مهندس مختار عمر صابر بحسب (سونا)، إن أعمال تأهيل جسر النيل الأزرق الحديدي تشمل صيانة كاملة لمسار المشاة الغربي بتأهيله واستخدامه لمرور السيارات في وقت الذروة وبطول (400) متر، وتتضمن أعمال الصيانة استبدال الصاج القديم والصب الخرساني.

وفي جهة شارع الجامعة، أوضح مختار أن العمل بطول الشارع (3 كلم)، ويشمل التأهيل أعمال الأسفلت بطبقة تقوية بسمك (5 سم) والإنارة والسلامة المرورية والتشجير، وأكد أن التأهيل لن يؤثر على حركة السير.

وواصلت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم جولتها الميدانية في عدد من مواقع العمل بمصرف الشيخ قريب الله بود نوباوي.

الصيحة