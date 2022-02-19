عبد الماجد عبد الحميد: سقط الرشيد سعيد وبقيت الشركة بذات المهام والكونتراكت ولكن مع(شريحة)جديدة





• ناشطون وإعلاميون وسياسيون سودانيون من الموالين للحرية والتغيير وبعض الأحزاب التي ساهمت في ثورة الهياج الإعلامي الذي أسقط الإنقاذ، هؤلاء الزملاء يشكون هذه الأيام مر الشكوي من شركة فيسبوك ويتهمونها بالضلوع فيما أسموه بإغلاق وحظر حساباتهم وتعطيل منشوراتهم علي المنصة التي وظفوها بجدارة لنشر الأكاذيب وترويج الوهم وقليل من الحقائق !!

• الناشطة داليا الطاهر بكت وشكت فيسبوك التي علّقت منشوراً لها ذكرت فيه تفاصيل ماقالت إنها عملية نهب وقعت بمنطقة جبل أولياء .. وما أثار حنق داليا أن ذات الخبر منشور بصفحة وزارة الداخلية علي الفيس ولم يمسسه سؤ!!

• داليا الطاهر شاطرت زميلها مجاهد بشري الذي قام بمشاركة منشور داليا الطاهر فتمت معاقبته هو الآخر بتعليق حسابه لمدة59يوماً بالتمام .. والكمال !!

• ذات الصعوبات والمفاجاءات غير السارة التي تواجهها قوي الحرية والتغيير علي أرض الواقع السوداني حيث تشتت جموعهم وغاصت أرجلهم في وحل الشراكة مع العسكر ، ذات الصعوبات يواجهها أنصار الثورة المصنوعة في الفضاء الافتراضي والإسفيري حيث بارت بضاعتهم ولم يعد لديهم مايقولونه بعد تجربتهم البائسة في الحكم ..

• مالاتعلمه داليا الطاهر وآخرون من أصحابها وأصدقائها أن الأجهزة الأمنية والعسكرية طلعت أشطر وقامت بالاتفاق مع شركات وبيوت خبرة متخصصة في السوشيال ميديا لتقوم بواجب مراقبة ومتابعة ذات الحسابات التي تم فتح المجال لها من قبل لتؤدي دورها المرسوم بدقة ..وقد إنتهت تلك المرحلة فليس غريباً أن ينقلب السحر علي الساحر !!

• لاتلقوا باللائمة علي فيس بوك ..عليكم بالبحث عن الشركات التي تتخصص في ملاحقتكم وهي متواجدة بالخرطوم ومنها شركة فرنسية أعلن وكيل الإعلام الهارب الرشيد سعيد أنهم تعاقدوا معها لتقديم مشورة تتعلق بالسوشيال ميديا !!

• سقط الرشيد سعيد وبقيت الشركة بذات المهام والكونتراكت ولكن مع(شريحة)جديدة ليست مدنية ولاعلاقة لها بالحرية والتغيير !!

• إنه بزنس السياسة ياسادة !!

عبد الماجد عبد الحميد