اندفاع قحت المجنون ضد السودان وضد المواطن كان شيئاً يجعل كل أحد ينتبه





اسحق احمد فضل الله يكتب: والآن.. الخوف من عدم الخوف

بشير….

نعم….إضراب عن الطعام يقوم به قادة قحت المعتقلون..

وإضراب عن الطعام قام به من قبل قادة الوطني المعتقلون…

والفرق الصغير هو أن قادة الوطني المعتقلين يعلنون الإضراب عن الطعام لأنهم يطلبون تقديمهم للمحاكمة.

وأن قادة قحت المعتقلين يعلنون الإضراب عن الطعام حتى (لا) يقدمون للمحاكمة.

(فهناك تسعون قضية جنائية تقترب…).

……..

وبشير يقول

: ألا توجد لقحت حسنة واحدة تذكرها؟

والجواب…. نعم..

فقحت أعظم ما فعلته هو أنها أعادت الحياة للمؤتمر الوطني.

فالوطني كان قد نخر من الداخل منذ ٢٠٠٥م…

وكان لا بد من هدمه وإعادة بنائه.

وقحت هدمته… حين جاءت.

وقحت تعيد بناءه الآن بالمحاكمات..

……..

فقحت اندفاعها المجنون ضد السودان وضد المواطن كان شيئاً يجعل كل أحد ينتبه…

وأهل الوطني ينتبهون… ويعرفون ما سوف يقع… والمعرفة هذه تعيد تجميع الوطني.

والآن ما يعيد بناء وتجميع الوطني هو تكتل المحامين الضخم…. الضخم جداً الذي يدير الدفاع عن قادة الوطني وينجح في تحويل المحاكمات إلى شبكة صيد من يتخبط فيها هو قحت..

وكتلة المحامين الآن هي العلقة والمضغة والعظام والهيكل الذي يتخلق منه المؤتمر الوطني الجديد… والذي لا يمكن إيقافه ولا يمكن منع ولادته.

……

وأفراح الولادة من يصنعها هو قحت

فالمشاهد الشواهد هي

عودة المفصولين من الخدمة تصبح سيرة ودلوكة في الجامعات… في الشرطة.. في النفط…. في القضاء.. في… في…

والفرحة العارمة التي يقابلهم بها زملاؤهم فرحة ما يصنعها ليس هو عودة الزملاء.. الفرحة ما يصنعها هو لذة الانتقام من قحت.

وفرصة لكشف ما في بطن كل أحد تجاه قحت.

هذا يا بشير هو المشهد الصغير مما صنعته قحت.

المشهد الذي يصبح استفتاءً يغني عن كل استفتاء..

…….

لكن يا بشير هناك ما يصنع القلق…

القلق الذي تصنعه الدولة ذاتها وعشرين أربعين مائة جهة.

قلق مما يهدد وجود السودان ذاته.

والذي يبدأ الآن بدلوكة الشائعات..

فالشائعة الكاسرة ليست هي ما ينبت في الهواء.

الشائعة الكاسرة هي شىء ينبت من حادث (حقيقي) يعرفه الناس.

خبر صغير يتمدد ثم يتمدد ثم…

ومن الشائعة أن البرهان يطلب إخراج الجهات المسلحة من المدن.

والفروع بعضها الذي يتمدد من الشائعة هذه هو الدعم السريع يرفض… بكل ما يعنيه هذا.

ومن الشائعات أن التوتر يطلق قوات محمد نور للعمل المسلح.

ومن الشائعات ترجمة بعض ما يقع/ من العنف/ بأنه… بدايات.

ومن الشائعات ترجمة عودة حميدتي للظهور بأنه وأنه

…..

ومن الشائعات أن كل جهة تتحسس الآن عضلاتها.

وأن البرهان حين يجمع الناس أعماله ويطرحونها يجدون أن الرجل يعمل لصالح وضد كل جهة.

وأنه بهذا يعمل لصالح جهة واحدة هي البرهان…

…….

وهكذا يا بشير

ما يجري هو أن المشهد هو الجهة التي تحاكم قادة الوطني تحاكمهم بتهمة أنهم جاءوا للحكم بانقلاب وأن الانقلاب مرفوض.

وأن الديمقراطية وحدها هي الحكم.

والجهة هذه التي تحاكم الوطني بالتهمة هذه إن كانت هي الجيش فإن الجيش الذي جاء بانقلاب يحاكم الوطني لأنه جاء بانقلاب.

ومن يحاكم الوطني إن كان هو بقايا قحت التي تدافع عن الديمقراطية فإن قحت ترفض الآن الانتخابات والديمقراطية.

وإن كان لهذا أو هذا عذر في ما يفعل فإن العذر يقدم أمام القضاء وبالتالي أمام الشعب.

لكن قحت ترفض هذا لأن معرفة ما يجري شىء يطيح بكل ما بقي لها.

وما بقي لقحت ليس هو (المجد) أو الناس.. ما بقي لقحت هو أن تنجو من المحاكمات التي سوف تنزع ما سرقته قحت من الأموال.

وما تتجه إليه من الهروب إلى خارج السودان.

….

كل شىء إذن يقترب من الخروج من القمقم…. ليتنفس.

وقحت انتهت.

والبرهان يجعل مواقفه الغامضة شيئاً يصنع الشائعات المسلحة.

والناس تقترب من شىء بعد أن سئمت الانتظار…الانتظار.

والناس يعيدون تشكيل حياتهم…. والنشاط الكثيف الآن في كل الجهات نشاط يعني أن العدو والصليح كلهم يوشك أن يتخطى البرهان وكل القوى المصطرعة ويأخذ الأمر بيده.

والناس هم الآن جهة هائلة يقودها تخبط هائل….

وشىء سوف يحدث.

والله يستر.

من يقرأ حديثنا هذا قبل النشر يقول إن المعتقلين من قحت يضربون عن الطعام لأنهم يطلبون أن (يحن) الناس عليهم.

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة