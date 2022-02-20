حملة علي رأسها قناة “الجزيرة” تقود محاولات “لشّيطنة” قوات الدعم السريع إحدي أضلع المنظومة العسكرية في السودان





محاولات “شّيطنة” قوات الدعم السريع إحدي أضلع المنظومة العسكرية في السودان، والتي هي جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، وتقود هذه الحملة قنوات إقليمية ومحلية، وعلي رأسها قناة “الجزيرة” فنحن نعرف جيداً سبب هجّمة “الجزيرة” علي #القوات_المسلحة فالقناة إحدي معاول “الهدم” الأمريكية للدول في المنطقة، وما دخلت قناة الجزيرة شأناً لدولة إلا وزعزعت إستقرار وأمن تلك الدولة.

– حيث أن قوات الدعم السريع ليست قوات أفراد إنما هي مُلك للدولة السودانية، قوات قومية إحترافية ذات كفاءة قتالية عالية، تساهم ضمن أضلع المنظومة الأمنية في حماية أمن وإستقرار وسيادة الوطن.

– إزدواجية المعايير للقناة هي أمر واضح تريد أن تخلق رأياً عاماً في السودان ضد منظومته العسكرية، لحساسية القناة ومشغليها من الجيوش الوطنية، فهي لا تعرف معني ذلك، وقد تماها مع القناة البعض جهلاً أو علماً، ولكن ! كل ذلك زبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وما ينفع الناس قوة منظومته العسكرية والأمنية، وما ينفع الناس إلتفافهم حول قواتهم المسلحة، وما ينفع الناس والذي يبقي في الأرض ما بقي الوطن، هو أن الجيش صامد قوي متماسك لن تهُزه تلك الفبركات والأكاذيب من إعلام الصدور العارية المأجور.

أسد البراري