وقفة احتجاجية للكوادر الطبية أمام مجلس المهن بأم درمان





يعتزم كوادر المهن الطبية والصحية السودانية تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام المجلس القومي للمهن الطبية والصحية بأم درمان، احتجاجا على توقف امتحانات ممارسة العمل وإجراءات استخراج بطاقات مزاولة المهنة للكوادر التي يصدرها المجلس لأكثر من عام . وأوضحت تنسيقية المهن الطبية والصحية في بيان لها أن اكثر من عشرين ألف ممارس لمهن ( الصحة العامة والمختبرات الطبية والتمريض والاشعة والتخدير والبصريات والقبالة والإرشاد النفسي فقدوا فرص التوظيف والتدريب داخل وخارج السودان نتيجة عدم إيفاء المجلس القومي للمهن الطبية والصحية لمطلوبات مزاولة العمل.

ونوهت التنسيقية ان الانهيار في الخدمة والتدهور الإداري بالمجلس لم يسبق حدوثه حيث ظل المجلس طيلة الثلاث أعوام من عمر الثورة خارج نطاق تقديم الخدمة لمنسوبيه الشيء الذي أدى إلى تراكم أعداد المستفيدين من الخدمات وتعطل مصالح المواطنين ونقص الكوادر بعدد من المرافق الصحية لعدم إيفائهم بمطلوبات التعيين في تلك المرافق والتي أبرزها امتحان مزاولة المهنة. وأشارت التنسيقية أنها سترفع مذكرة مطلبية لمجلس السيادة ومجلس الوزراء لإيقاف التدهور الذي حدث بالمجلس نتيجة وجود كوادر إدارية غير مؤهلة وليس لديها خبرة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة