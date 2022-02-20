شاهد بالفيديو.. بلغت نقطة الحفل 31 ألف دولار.. نساء تشاد يمنحن الفنان السوداني محمد بشير أعلى نقطة في تاريخ الغناء ويتجاوز ميادة وايمان الشريف





أقامت أسرة تشادية ثرية حفل زواج لأحد أبنائها أحياه الفنان السوداني الشاب محمد بشير وذلك في العاصمة التشادية انجمينا قبل يومين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تم تسريب جزء من الحفل الذي تغنى فيه المطرب الملقب بالدولي وسط حضور كبير من النساء.

وأظهر المقطع المتداول بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي النساء وهم يضعن أموال النقطة بالدولار على الفنان السوداني إعجاباً به وبما يقدمه من أغاني سيرة وحماس.

https://fb.watch/bhMc4d16dZ/

وأختلفت الصفحات حول أموال النقطة التي حصل عليها الفنان, حيث أكدت إحدى الصفحات أن الدولارات تجاوزت ال 20 ألف دولار.

فيما ذكرت صفحات آخرى أن الفنان محمد بشير تجاوز المطربتين إيمان الشريف وميادة قمر الدين اللاتي سجلن الرقم القياسي في أعلى نقطة بالدولار حيث حصلت إيمان الشريف الأسبوع الماضي على 25 ألف دولار في حفل واحد.

وذكرت ذات الصفحة أن النقطة التي حصل عليها الدولي في تشاد تقدر بحوالي 31 ألف دولار ليسجل الرقم القياسي كأكثر فنان حصول على نقطة في تاريخ الغناء السوداني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين