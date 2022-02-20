الإعلان عن حملة لمناهضة انتهاكات حق الوصول إلى الانترنت





أعلن 13 كياناً عن حملة ضد انتهاكات ما وصفوه بالسلطة الانقلابية تجاه الحق في الوصول الى الإنترنت وخدمات الاتصال. وتهدف الحملة، رفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات المرصودة بدعم من قانونيين للإبلاغ عن الأضرار الشخصية والمؤسسية والجماعية الناتجة عن الحرمان من المعلومة عبر القطع المتعمد والقسري لخدمات الاتصال والإنترنت. فضلاً عن إيقاع العقوبات القانونية على الجهات المسؤولة عن هذه القطوعات والانتهاكات الجسيمة المرافقة لها والمترتبة عليها. وتعتزم هذه الكيانات، وفق بيان لها الدفع بالمذكرة محلياً ودولياً وتسيير المواكب للمنظمات الدولية لـ ”فضح ممارسات الانقلابيين، ومحاصرتهم وادانتهم قانونياً وأخلاقياً بما ينصف الضحايا ويمنع تكرار وقوع هذه الانتهاكات مستقبلاً.“ وضمت الحملة، ”تجمع المهنيين السودانيين، وإذاعة صوت الثورة، وقناة سودان بكرة، وتجمع السودانيين بسويسرا، والمؤسسة السودانية للانترنت،و الشبكة السودانية لحقوق الانسان، وتنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية، واتحاد الصم ولاية الخرطوم، وتجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة، وصحيفة سودان تايم، واتش آند إيه للدراسات النسوية والشبابية، ولا لقهر النساء، والمكتب الموحد للمهندسين“.

صحيفة الحراك السياسي