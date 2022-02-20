ارتفاع كبير لأسعار الذهب هذا العام بدفع من الأزمة الأوكرانية





حقق الذهب بداية إيجابية هذا العام، حيث تفوّق في الأداء على السندات والأسهم، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون المتقلبون في السوق عن أصول آمنة لحفظ قيمة استثماراتهم.

وارتفع المعدن، الذي يشتهر كمخزن للقيمة في أوقات التوتر، بأكثر من 5% هذا الشهر، متجاوزا 1900 دولار للأوقية يوم الجمعة قبل أن يتراجع قليلا إلى 1888 دولارا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وغذت الأزمة في أوكرانيا الزخم حول المعدن اللامع، رغم أن المحللين يعتقدون أنه يستفيد أيضا من المخاوف من أن النمو الأمريكي قد يتباطأ حيث ما يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقوة للسيطرة على التضخم.

وقال أكاش دوشي المحلل في “سيتي غروب”، والذي يعتقد أن المعدن الأصفر قد يصل إلى 1950 دولارا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة: “احتمال حدوث خطأ في السياسة النقدية (الناجم عن التضخم) ومخاطر الركود المرتفعة توفر الدعم (لأسعار الذهب)”.

البعض الآخر أكثر تفاؤلا، حيث يعتقد مصرف “غولدمان ساكس” أن الذهب يمكن أن يتجاوز رقمه القياسي المسجل في أغسطس/ آب 2020 عند أكثر من 2000 دولار.

وقال البنك الأمريكي إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة “الحقيقية” المعدلة حسب التضخم بدأت تضعف، وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

عادة ما ترتبط المعدلات الحقيقية ارتباطا سلبيا بالذهب، وذلك لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول التي لا تحمل فائدة مثل الذهب أقل جاذبية، لكن هذا لم يكن الحال هذا العام، فمع ارتفاع الأسعار الحقيقية، ظل سعر الذهب صامدا.

العربية نت