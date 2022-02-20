جامعات مصر تستقبل 22 ألف طالبة وطالب من السودان وتخفض الرسوم بنسبة 90%





غرد يوم الأحد رئيس التحرير صحيفة “المجهر السياسي” السودانية الكاتب الهندي عز الدين

(جامعات مصر استقبلت هذا العام 22 ألف طالبة وطالب سوداني بسبب تردي الأوضاع في بلادنا. وخفضت الحكومة المصرية رسوم الدراسة بنسبة 90%).

وأضاف الهندي عز الدين بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (فإذا كان أي طالب عربي يدفع لكلية الطب 7500 دولار فإن الطالب السوداني يدفع 750دولار فقط).

وختم الكاتب (هي مصالحنا في مصر التي ظللتُ أكتب عنها لسنوات لو كنتم تعقلون).

الخرطوم (كوش نيوز)