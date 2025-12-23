رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة يؤكد استئناف حركة البواخر مابين حلفا والسد العالي

وأوضح ان زيارته لمدينة حلفا للوقوف علي الأوضاع العامه بميناء وادي حلفا ولقاء المسوؤلين والعمل الجاري في تأهيل ارصفة الميناء، مؤكدا ان استئناف حركة الملاحة النهرية تخدم بقوة رحلات العودة الطوعية من الشقيقة مصر إلى جانب الركاب عبر ميناء السد العالي وحلفا .

وقال انه عقد اجتماعا موسعا مع الاستاذ ابوعبيدة ميرغني برهان المدير التنفيذي لمحلية حلفا وتم مناقشة الترتيبات الخاصة والتجهيزات اللازمة للميناء لاستقبال حركة الملاحة النهرية في الفترة المقبله، مؤكدا استجابة واستعدادات المحلية في تذليل كل المعوقات بالميناء لاستئناف حركة البواخر كما كان في السابق .

سونا