والي النيل الأبيض يتفقد شركة النيل للنقل النهري بكوستي

اشاد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بالجهود المبذولة من قبل شركة النيل للنقل النهري بكوستي في صيانة الاسطول النهري والبنى التحتية وتجهيز الميناء النهري لمواكبة متغيرات النقل بالبلاد في الفترة المقبلة .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الاثنين لشركة النيل للنقل النهري بكوستي ووقوفه علي عمليات الصيانة والتأهيل في الصنادل والجرارات وتهيئة البيئة الترفيهية والسياحية للاستثمار تمهيدا لعودة النقل النهري لسيرته الأولى.

واكد والي النيل الأبيض ان الولاية تعول كثيرا على امكانيات النقل النهري في انعاش الحركة التجارية بين السودان ودولة حنوب السودان من أجل تبادل المنافع بين البلدين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.