



وخزة المساء

استحلفكم بالله أيها الكيزان ألا تبخسوا الناس أشياءهم وتزعمون بأن حكومة القحاطة بلا إنجازات، وقد رأيتم بأم أعينكم حمدوك وهو يغير لافتة طريق الإنقاذ الذي رصفته الإنقاذ من شارع الإنقاذ إلى شارع الشهيد مطر.

ورأيتم عياناً مدني جرادل وهو يفتتح مسلخ الكدرو العالمي لتطوير صادر اللحوم الذي شيدته الإنقاذ.

وشهدتم الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية السابق وهو يفتتح سجن سوبا الذي بنته الإنقاذ بمواصفات عالمية، ويرقد فيه الآن مجرمي التفكيك بمواصفات شهِّد على إنسانيتها الاتحاد الأوروبي.

حسين خوجلي