شاهد بالفيديو: لأول مرة ظهور غضب الصحراء مع زوجته الثانية.. تعرف على الحكاية الكاملة وردة فعل زوجته الأولى





تداول رواد التواصل الإجتماعي أول فيديو يجمع الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب المشهور ب “غضب الصحراء” مع زوجته الثانية، وبحسب الفيديو المرفق قال حسين (أنا إستلمت المدام وأي زول يشوف محل مراكب ريده وين)، وقالت العروسة (الكلام الشفتوه في الصورة الأولى).



وأصل الحكاية، في شهر يونيو من العام 2021 مازح غضب الصحراء زوجته في تهنئة لأحد أصدقائه في صورة جمعتهم حيث قال “بيت مال وعيال يا ابو السيوف وعقبال الدبل عندنا ولا كيف يا بريان ام معراج” ونشر صورته مع صديقه العريس .



فردت زوجته “بريان ام معراج” وقالت لزوجها غضب الصحراء “والمانعك شنو ولا خايف اديك راسك في يدك” فرد زوجها غضب الصحراء “خايف معراج ودعاء تهلكهم المشاوير بين بيتنا وبين بيتكم ههههههههه”.

وفي شهر نوفمبر من العام 2021 نشرت زوجة غضب الصحراء “بريان ام معراج” صورة لزوجها وكتبت “أنتَ كُليْ وَجَميعيْ وَمعظميْ وَكافَتيْ 💍❤️



ومع خواتيم شهر يناير 2022 فعلها الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب المشهور ب “غضب الصحراء” تزوج للمرة الثانية بعيداً عن الأضواء من فنانة شهيرة وأحدث ضجة واسعة على السوشال ميديا.



وفي أول رد فعل لزوجته الأولى “بريان ام معراج”بحسب ما نقلت كوش نيوز كتبت (مالا عيونك دي يابت حمراء كدا

سكرانة ي امي .. سكرانة ولا شلبو منك😭😭😭) فعلق عليها زوجها غضب الصحراء “الواحد داير يعلق وخايف والله 🤣”

وكشفت وسائط التواصل الاجتماعي، عن زواج الممثل الگوميدي السوداني المعروف (غضب الصحراء)، للمرة الثانية من فنانة شهيرة، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات.

وبحسب رصد كوش نيوز تم الزواج في سرية تامة بعيداً عن الإعلام وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، واكتملت مراسم الزواج في فيلا الفنانة العروسة، بضاحية المنشية بالخرطوم.

وفي أول ردة فعل على تداول الخبر، علق الكومديان مستغرباً بحسب كوش نيوز ” الموضوع تم في سرية عرفتو كيف”. ثم بعد يومين من ذلك نشر صورة وهو يغسل في الأواني المنزلية في بيت الزوجة الجديدة وقال أن أموره لم تكن بخير فنصحه أحد أصدقائه بالزواج للمرة الثانية وكانت النتيجة أنه ولأول مرة في حياته يغسل العدة.



مساء يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 نشر الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب المشهور ب “غضب الصحراء”.

ولأول مرة صورة تجمعه بزوجته الثانية وكتب (تم المراد الحمدلله، المدام التانيه العقبال عند العزابة ابشرررررررررو قوي #كسره الحنه حرام للراجل والله 😍).

الخرطوم: (كوش نيوز)