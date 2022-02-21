شاهد عيان يحكي تفاصيل قصة مثيرة لـ”جن” غاضب يحوّل منازل قرية بأكملها إلى رماد بشرقي السودان





في أغرب حادثة، عزا أهالي قرية قريقس بمحلية حلفا الجديدة، التابعة لولاية كسلا، شرقي السودان، حريق منازل قريتهم إلى (جن) غاضب، يجهلون أسباب اقدامه على هذا الدمار.

وقال “بشرى إبراهيم” شاهد عيان من القرية: كوارث الاهل، (جوان) تدمر حي كامل لأبنا عمومتي اولاد عوض. الكريم بقرية قريقس، في واقعه مؤلمه وحادثه لا تصدق، جوانات تغضب لتحرق آمال اهلي بسرعة غريبة وتحول منازلهم إلى رماد.

وأضاف: بدأت القصة في يوم الخميس الساعه 11 ظهراً حيث استكانة اهل الريف للقيلولة ونشب النار في أول منزل دون سابق انذار فقط نار تعتلي رأس البيت.

وأردف: نار غريبة لونها اخضر تنبت من الأرض سبحان الله، وتسري بسرعة البرق لتحطم كل شيء في دقائق، نار صعبة لها هدير، وعشرون لساناً، لا احد يستطيع الاقتراب منها على الاطلاق بعد نصف ساعة تتحول لآخر بيت وبنفس الكيفية. وهكذا ثلاث ليالي غبراء حارقة مؤلمة منذ الخميس حتى هذه اللحظة، لم يتبق من هذه الحلة سوى بضع بويتات ومحتومات المصير.

وقال “بشرى” وتشب النيران، في ترتيب عجيب، بمعدل 6 بيوت في كل يوم، مردفاً: سبحان الله لم تنجو منها، حتى البهائم من هذا البلاء.

وختم بقوله والحسرة تخنقه: صبراً آل عوض الكريم الفراس المبطرين، بلاء ورعب الاطفال وارتعاشهم وخوفهم من المصير اللهم اجرهم في مصيبتهم وهون عليهم، وأضاف مؤكداً مشاهداته (سبحان الله لو لم ار بأم عيني والتقط هذه الصور الحطام لم اصدق لم اصدق، طبعا الموضوع جان بس).

حلفا الجديدة: محمد الطاهر

كوش نيوز