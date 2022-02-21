كشف .. (35) طفلاً ضحايا شيخ الخلوة المتهم بالاغتصاب





تحصّلت (المصادر) على تفاصيل جديدة وصادمة بشأن حادثة اتهام شيخ خلوة باغتصاب أطفال بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور.

وطبقاً لمعلومات (الصيحة), فإن الحادثة وقعت في نوفمبر2021 الماضي وتمثلت في اعتداء شيخ الخلوة على الأطفال الذين يقوم بتدريسهم، بخصيهم وبلغ عددهم (35) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين (7- 18) سنة.

وأبلغ والد أحد أطفال الخلوة المعتدى عليهم، (الصيحة) أنه لاحظ أن ابنه الذي يبلغ من العمر (8) أعوام يعاني من ألم أثناء التبول, وعندما سأله قال الطفل “إن شيخ الخلوة المتهم يقوم بلمس خصيته وفركها بيده وتكرّرت العملية أكثر من مرة وبقية زملائه نائمين، وقال إن المتهم هددهم بعدم إخبار أسرهم بما يفعله لهم، وكشف والد الطفل عن تدوين بلاغ تحت المادة (45/ ب) من قانون الأسرة والطفل بقسم الشرطة بالمنطقة، وألقت شرطة حماية الأسرة والطفل بالولاية القبض على شيخ الخلوة المتهم وتوقيفه على ذمة جرائم اغتصاب وتحرش ارتكبها في حق تلاميذ خلوته.

في السياق، قالت مصادر من موقع الحدث لـ(الصيحة)، إن التلاميذ الذين تعرضوا للحادثة لم يبلغوا ذويهم عن مُمارسات شيخهم لخوفهم منه، بينما أكدت مصادر فضّلت حجب اسمها أن عدد ضحايا المتهم بلغوا (35) تلميذاً، وأن الشيخ المتهم يتسلل ليلاً إلى مكان نومهم ويقوم باللمس والتلذذ بـ”فرك خصيتي” الأطفال واحداً تلو الآخر، وبلغت الحالات المُبلّغ عنها لدى الشرطة (10) حالات، (9) أُخضعوا للفحص الطبي كاملاً وتلقوا علاجاً بالخرطوم، وآخرون بمستشفى الفاشر التعليمي، فيما يجري البحث عن (15) طفلاً لمعرفة أماكنهم لإخضاعهم للفحص الطبي وعلاجهم.

يُذكر أن جلسة محاكمة شيخ الخلوة المتهم تم تأجيلها لعدم استعانته بمحامٍ.

الخرطوم- الفاشر: فاطمة علي

صحيفة الصيحة