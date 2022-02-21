الحكومة تلغي زيادة مفاجئة على أسعار غاز الطهي





تراجعت الحكومة عن زيادة مفاجئة على أسعار غاز الطهي بعد ساعات من إعلانها.

وتراجعت وزارة الطاقة و النفط طبقا لمنشور أمس عن قرارها الخاص برفع أسعار الغاز للطبخ والمخابز.

ونص قرار مدير عام الإمدادات وتجارة النفط بالإنابة الحسين أبو القاسم المعنون للشركات على رفع أسعار غاز الطبخ، ليكون بواقع 3200 للاسطوانة 12 زنة كيلو بزيادة تفوق الـ 1000%.

وتضمن القرار كذلك زيادة جديدة في أسعار غاز المخابز ليباع اللتر الواحد بنحو 132 جنيها.

لكن بعد ساعات وجه خطاب آخر أصدره مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط الشركات بإلغاء الزيادات التي فرضت والإبقاء على أسعار غاز الطهي والخاص بالمخابز كما كانت في السابق اثر توجيهات من مجلس السيادة ووزارة المالية.

صحيفة الجريدة