تأسيس قنصلية سعودية بـ(بورتسودان)





أكد السفير السعودي لدي السودان علي بن جعفر حرص بلاده علي تأسيس قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية ببورتسودان لتسهيل منح تاشيرات التواصل، ودعم وتوسيع التبادل التجاري بين السودان والمملكة وتطوير العلاقات المجتمعية والدبلوماسية الشعبية بين البلدين. والتقى والي البحر الاحمر المكلف علي ادروب بمكتبه لوفد السعودي الذي يزور الولاية برئاسة السفير.

ورحب الوالي المكلف بزيارة الوفد للولاية، وأكد جاهزية حكومة الولاية لتقديم العون اللازم وتسهيل اجراءات تأسيس قنصلية عامة للمملكة ببورتسودان والتي تخدم مواطني الولايات الشرقية ، مشيدا بالعلاقات الازلية التي تربط البلدين.

يذكر أن الوفد السعودي وصل إلى بورتسودان مساء أمس وكان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر المكلف وأعضاء حكومة الولاية.

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